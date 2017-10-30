ВИДЕО: Как полиция догоняла мчавшегося с сумасшедшей скоростью пьяного латвийца

В субботу полиция должна была ехать предельно быстро, чтобы поймать алководителя из Латвии, лихачившего на Пярнуском шоссе.

Местами автомобили полиции развивали скорость в пределах 200 километров в час.

В субботу в 12.41 жительница Пярну сообщил в Центр тревоги, что у магазина на Рижском шоссе припаркован автомобиль Seat с литовскими номерными знаками. До того она видела его на трассе, совершавшим опасные маневры, и заподозрил, что водитель нетрезв.

Полицейские приступили к поискам опасного автомобиля, и соответствующий описанию Seat заметили на шоссе Пярну-Икла. Охранники правопорядка сигнализировали, требуя остановить машину, но водитель их игнорировал, продолжая движение в сторону латвийской границы. Информацию передали также другим патрулям.

Для остановки угрожающего безопасности транспортного средства полицейские перекрыли шоссе, во всю ширину, средством остановки — ”ежом”. Seat проехал по нему, проколов колеса, и на 184 километре шоссе машина вылетела с трассы. Водитель выбежал и попытался скрыться в лесу. Полицейские сделали два предупреждающих выстрела в воздух, после чего мужчину задержали.

Водителем оказался 40-летний гражданин Латвии, к которого отсутствовали права на вождение транспортным средством. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиров в автомобиле не было. Никаких повреждений водитель не получил, поэтому после задержания его доставили в Пярнуское отделение полиции.

"Служебное оружие применяется лишь в крайних случаях, но для полицейских в таких случаях приоритетом является безопасность других людей и прекращение опасной ситуации," — сказал комиссар патрульной службы Пярнуского отделения полиции Риво Сааре.

Сааре добавил, что отдельных слов благодарности заслуживает женщина, позвонившая в полицию и сообщившая о показавшемся опасным водителе. "Благодаря этому звонку водителя задержали прежде, чем из-за его действий кто-либо пострадал", — сказал полицейский.

Заметив автомобиль со странным стилем вождения, следует позвонить на короткий номер Центра тревоги 112 и описать автомобиль. При возможности следует запомнить номер автомобиля и направление движения. В этом году на дорогах Эстонии по вине нетрезвых водителей произошло 410 ДТП, в которых пострадало 144 человека и погибло восемь человек.