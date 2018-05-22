22.05.2018, 17:42

ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

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rus.delfi.ee
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Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.

”При въезде в Старый город у человека, даже если он там зарегистрирован, должно имется разрешение на въезд. Этот жилец считает, что эстонские ПДД его не касаются, — комментирует пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Этот человек не считается со средствами организации дорожного движения и необходимостью использования ремня безопасности”.

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