ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.

”При въезде в Старый город у человека, даже если он там зарегистрирован, должно имется разрешение на въезд. Этот жилец считает, что эстонские ПДД его не касаются, — комментирует пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Этот человек не считается со средствами организации дорожного движения и необходимостью использования ремня безопасности”.