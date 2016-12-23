Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в Тарту эвакиурован магазин на улице Йыэ, чтобы проверить достоверность угрозы. В Таллинне магазины не стали эвакуировать, но сотрудники полиции ходят по магазинам, чтобы предупредить охранников.
ВИДЕО: Из-за сообщения о бомбе эвакуирован Prisma в Тарту, в Таллинне полиция проверяет магазины(18)
Сегодня полиция получила электронное письмо, в котором говорилось, что в магазине Prisma заложена бомба. Так как не уточнялось, о каком именно магазине Prisma идет речь, полиции пришлось действовать по всей Эстонии. В Тарту эвакуировали магазин Prisma на улице Йыэ, в Таллинне полицейские проверяют магазины.
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