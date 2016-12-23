ВИДЕО: Из-за сообщения о бомбе эвакуирован Prisma в Тарту, в Таллинне полиция проверяет магазины

Сегодня полиция получила электронное письмо, в котором говорилось, что в магазине Prisma заложена бомба. Так как не уточнялось, о каком именно магазине Prisma идет речь, полиции пришлось действовать по всей Эстонии. В Тарту эвакуировали магазин Prisma на улице Йыэ, в Таллинне полицейские проверяют магазины.