ВИДЕО: Игры на дороге. В центре Таллинна столкнулись такси и Ford

Сегодня во второй половине дня на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла авария с участием такси и легкового автомобиля Ford. Идущий по виадуку пешеход уцелел чудом.

”Перед мостом на Пярнуском шоссе Ford обогнал такси. Это насколько задело водителя такси, что на мосту он вернул свою позицию, что в свою очередь не дало покоя мужчине из Ford”, — написал приславший видео читатель.

В полиции Delfi сказали, что водители пришли между собой к соглашению и далее инцидентом займется страховая фирма.