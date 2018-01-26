26.01.2018, 15:33

ВИДЕО: Игры на дороге. В центре Таллинна столкнулись такси и Ford

 (53)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня во второй половине дня на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла авария с участием такси и легкового автомобиля Ford. Идущий по виадуку пешеход уцелел чудом.

”Перед мостом на Пярнуском шоссе Ford обогнал такси. Это насколько задело водителя такси, что на мосту он вернул свою позицию, что в свою очередь не дало покоя мужчине из Ford”, — написал приславший видео читатель.

В полиции Delfi сказали, что водители пришли между собой к соглашению и далее инцидентом займется страховая фирма.

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