21.08.2018, 18:25

ВИДЕО И ФОТО: В Тарту завелась банда юных автовандалов-граффитчиков, злостно уничтожающих машины

 (30)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 7

В ночь на 31 июля в Тарту, на окраине, на улице Тяхе компания молодых людей украла с парковки BMW. Там действует мастерская по ремонту автомобилей Maz Eesti, и ее директор Хейки Тялли призвал общественность через соцсеть опознать вандалов. По его словам, это компания из семи человек, им — от 13 до 20 лет.

В ту ночь они два часа ломали входные ворота. Не справившись с этой задачей, пробили их автомобилем, разбив его переднюю часть, в том числе и мотор. Дальше ехать машина не могла, тогда молодежь начала ее злостно уничтожать: разбили окна, фары и т. д. Издевались над ней всю ночь. С территории ушли через улицу Туру в центр города иди же через мост Ихасте — по направлению к Аннелинн. Ключ зажигания прихватили с собой.

То, что вандалы действовали так беспрепятственно и на протяжении долгого промежутка времени, Тялли винит охранную фирму. ”Их недочет”, — считает хозяин.

Виновников начали разыскивать самостоятельно, поскольку, по словам Тялли, за две недели полиция не отреагировала. Окончательно Тялли решился на самостоятельный поиск после того, как на прошлой неделе подобное случилось также на одной из тартуских улиц: компания ворвалась в автомастерскую и украла ключи от четырех автомобилей. По словам мужчины, молодые люди оставляют на местах своих проделок граффити — Hood иYolo. После поста с криком о помощи в группе в соцсети виновников нашли, сообщил он.

По словам полиции и прокуратуры, сейчас уголовное дело находится в стадии досудебного производства.

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