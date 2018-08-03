ВИДЕО и ФОТО: В Пыльвамаа в деревне Аарна пылает сенохранилище

Пожар происходит очень интенсивно, мощный столб черного дыма заметен издалека, показывает присланное читателем Delfi видео.
Опасность угрожает соседнему зданию, в котором содержатся животные.
Пожар происходит очень интенсивно, мощный столб черного дыма заметен издалека, показывает присланное читателем Delfi видео.
Опасность угрожает соседнему зданию, в котором содержатся животные.
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.