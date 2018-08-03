ВИДЕО и ФОТО: В Пыльвамаа в деревне Аарна пылает сенохранилище

Пожар происходит очень интенсивно, мощный столб черного дыма заметен издалека, показывает присланное читателем Delfi видео.
Опасность угрожает соседнему зданию, в котором содержатся животные.
Пожар происходит очень интенсивно, мощный столб черного дыма заметен издалека, показывает присланное читателем Delfi видео.
Опасность угрожает соседнему зданию, в котором содержатся животные.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Kommunikatsioonispetsialist
TALLINK GRUPP AS
Tähtaeg: 06.08.2018
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