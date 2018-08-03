03.08.2018, 19:16

ВИДЕО и ФОТО: В Пыльвамаа в деревне Аарна пылает сенохранилище

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rus.delfi.ee
EST 7

Пожар происходит очень интенсивно, мощный столб черного дыма заметен издалека, показывает присланное читателем Delfi видео.

Опасность угрожает соседнему зданию, в котором содержатся животные.

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