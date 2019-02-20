20.02.2019, 20:00

ВИДЕО И ФОТО: В Пайде на скользкой трассе произошло столкновение двух автомобилей


rus.delfi.ee
EST

Сегодня около 17.00 в Пайде столкнулись автомобили Škoda и Renault.

Судя по всему, ДТП было обусловлено обледеневшим дорожным покрытием — управление автомобилем потерял водитель Škoda. На место происшествия прибыли спасатели и медики, но помощь ни тех, ни других не понадобилось. Участники ДТП отделались испугом.

Читайте также: