20.02.2019, 20:00
ВИДЕО И ФОТО: В Пайде на скользкой трассе произошло столкновение двух автомобилей
Сегодня около 17.00 в Пайде столкнулись автомобили Škoda и Renault.
Сегодня около 17.00 в Пайде столкнулись автомобили Škoda и Renault.
Судя по всему, ДТП было обусловлено обледеневшим дорожным покрытием — управление автомобилем потерял водитель Škoda. На место происшествия прибыли спасатели и медики, но помощь ни тех, ни других не понадобилось. Участники ДТП отделались испугом.
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