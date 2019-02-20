ВИДЕО И ФОТО: В Пайде на скользкой трассе произошло столкновение двух автомобилей

Судя по всему, ДТП было обусловлено обледеневшим дорожным покрытием — управление автомобилем потерял водитель Škoda. На место происшествия прибыли спасатели и медики, но помощь ни тех, ни других не понадобилось. Участники ДТП отделались испугом.