ВИДЕО И ФОТО: В Пайде на скользкой трассе произошло столкновение двух автомобилей. По всей Эстонии дорожные условия очень плохие!

Судя по всему, ДТП было обусловлено обледеневшим дорожным покрытием — управление автомобилем потерял водитель Škoda. На место происшествия прибыли спасатели и медики, но помощь ни тех, ни других не понадобилось. Участники ДТП отделались испугом.

Полиция предупреждает, что дорожные условия по всей Эстонии очень плохие, и призывает избегать обгонов.

В 17.40 в Ляэне-Вирумаа на 83-м километре шоссе Таллинн-Нарва движение нарушил рейсовый автобус, остановившийся, судя по всему, по техническим причинам. Пассажиров в нем не было.

Примерно в 18.50 на 85-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: грузовик врезался в ехавший перед ним легковой автомобиль Citroen. Скорая помощь доставила в больницу находившихся в легковушке 31-летнюю и 33-летнюю женщин для проверки их состояния.

В 19.10 в волости Хальяла водитель Toyota потерял управление на ледяной трассе и врезался в дорожное ограждение. К счастью, водитель не пострадал и продолжил путь.