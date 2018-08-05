ВИДЕО И ФОТО: В Кабернеэме произошел пожар в популярном ресторане NEEM

В расположенном в гавани Кабернеэме, что в 40 километрах от Таллинна, популярном ресторане NEEM сегодня около 15.00 начался пожар.

Горела стена и крыша ресторана, а также автомобиль рядом с ним. На место происшествия прибыло восемь пожарных машин.

За три часа до начала пожара в ресторане прошло детское мероприятие, в рамках которого состоялось театральное представление.

Сколько именно народу было в ресторане непосредственно в момент возгорания неизвестно. По, по словам пресс-представителя Спасательного департамента, все они оперативно покинули здание.