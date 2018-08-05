05.08.2018, 16:07

ВИДЕО И ФОТО: В Кабернеэме произошел пожар в популярном ресторане NEEM

 (39)
дополнено в 18.40
rus.delfi.ee
EST 61

В расположенном в гавани Кабернеэме, что в 40 километрах от Таллинна, популярном ресторане NEEM сегодня около 15.00 начался пожар.

Горела стена и крыша ресторана, а также автомобиль рядом с ним. На место происшествия прибыло восемь пожарных машин.

За три часа до начала пожара в ресторане прошло детское мероприятие, в рамках которого состоялось театральное представление.

Сколько именно народу было в ресторане непосредственно в момент возгорания неизвестно. По, по словам пресс-представителя Спасательного департамента, все они оперативно покинули здание.

Собственник ресторана Дмитрий Гарбер сказал Delfi, что на данный момент ему ничего неизвестно о причинах пожара, а самым важным для него является то, что все посетители были вовремя эвакуированы.

По предварительным данным, огонь на здание перекинулся с загоревшегося рядом с ним мусора, но точная причина будет еще устанавливаться.

Около 18.00 в Спасательном департаменте предполагали, что работы по тушению пожара в ресторане могут занять еще пару часов.

Ресторан NEEM был открыт в гавани Кабернеэме в июне этого года.

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На открытии NEEM его директор по продажам Алла Вийтман сказала порталу vecherka.ee, что "это семейный ресторан в порту Кабернееме с видом на море и солнечной террасой. В комплекс ресторана входит отдельный банкетный зал на 70 человек, который можно арендовать для частного торжества, будь то свадьба или день рождения, также около ресторана есть приватный пляж. Уютный зал Neem может принять 70 гостей, столько же вмещает и наша просторная солнечная терраса. В ближайшее время на втором этаже здания ресторана откроются гостевые комнаты. Гости могут проводить у нас летние дни своей фирмы, презентации и семинары, удачно совмещая работу и отдых".

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