ВИДЕО И ФОТО: Расстроенный грузинский строитель угрожал в центре Таллинна коктейлем Молотова

По данным Delfi, мужчина был в ярости из-за того, что ему не выплачивалась вовремя заработная плата, и это подвигло на столь крайние и отчаянные меры.

Руководитель проекта строительства здания Яан Грутоп сказал нашему корреспонденту, что речь идет о работнике объекта на улице Туукри, где строятся несколько жилых домов. У мужчины родом из Грузии, прибывшего в Эстонию на работу пару месяцев назад, возник конфликт с одним из субподрядчиков по поводу невыплаченных денег.

По словам Грутопа, спор идет вокруг суммы в размере нескольких десятков тысяч евро. Мужчина является хозяином собственной строительной фирмы, он осуществляет работу по субподряду на строительстве жилого района Новая Голландия.

Развитием невдижимости занимается принадлежащая бизнесмену Олегу Осиновскому фирма. Новая Голландия с ее 250 квартирами — первый столь крупный проект Осиновского в сфере недвижимости в Эстонии. Однако его предприятия Skinest Arenduse и Skinest Kinnisvara и ранее осуществляли крупное строительство. Например, в районе Каласадам в Таллинне были построены резиденции ”Reederi Residentsid” на Суур-Патарей,2.