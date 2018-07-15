15.07.2018, 13:25

ВИДЕО И ФОТО: На шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись два автомобиля — трое человек пострадало

 (2)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня в 11.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 28-м километре шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла — произошло столкновение двух автомобилей.

В результате аварии пострадали три человека. Движение было нарушено.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены

15.07.2018
В субботу в немецком Мюнстере президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла от лица ЭР международную Вестфальскую премию мира — за усилия в европейской интеграции.
Подробнее


Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?

15.07.2018
По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €

В Эстонии поменялся порядок приема трудовых мигрантов. От иностранцев потребуют знания эстонского

15.07.2018
Вступили в силу поправки к Закону об иностранцах, благодаря которым из-под миграционной квоты были выведены специалисты высокого класса, а кроме того, увеличен срок краткосрочной работы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Покупатель vs служба доставки: заказать шкаф в интернет-магазине — дело пары минут, а вот вернуть не так-то легко

15.07.2018
”Кто-нибудь сталкивался с веб магазином reset.ee? Заказала у них шкаф. Первое, что не понравилось — курьер приехал, не предупредив, позвонил, когда был около подъезда. Повезло, что я оказалась дома, и было кому помочь поднять его в квартиру. Но на следующий день пришел сборщик мебели, и оказалось, что половины деталей не хватает!” — рассказывает читательница.
Подробнее

В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение

15.07.2018
14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

14.07.2018
В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ