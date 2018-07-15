ВИДЕО И ФОТО: На шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись два автомобиля — трое человек пострадало

Сегодня в 11.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 28-м километре шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла — произошло столкновение двух автомобилей.
В результате аварии пострадали три человека. Движение было нарушено.
Сегодня в 11.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 28-м километре шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла — произошло столкновение двух автомобилей.
В результате аварии пострадали три человека. Движение было нарушено.
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