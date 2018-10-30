ВИДЕО И ФОТО: Между Пыльтсамаа и Адавере произошло столкновение трех автомобилей(3)
Сегодня на шоссе Таллинн-Тарту, рядом с Адавере, произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Сегодня на шоссе Таллинн-Тарту, рядом с Адавере, произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В Центр тревоги сообщили о том, что одна из машин вылетела в поле, люди лежат на земле, а движение нарушено.
Йыгеваский патрульный полицейский Юлар Рятсеп сообщил, что, по первоначальным данным, произошло столкновение трех автомобилей, в которых в общей сложности находились четыре человека, получивших легкие и тяжелые травмы.
Авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля Ford приготовился совершить левый поворот – в него врезался следовавший за ним BMW, по мнению полиции, ехавший слишком близко к двигавшемуся перед ним автомобилем. В результате Ford оказался на встречной полосе, где в него въехал Peugeot.
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