ВИДЕО И ФОТО: Между Пыльтсамаа и Адавере произошло столкновение трех автомобилей

В Центр тревоги сообщили о том, что одна из машин вылетела в поле, люди лежат на земле, а движение нарушено.

Йыгеваский патрульный полицейский Юлар Рятсеп сообщил, что, по первоначальным данным, произошло столкновение трех автомобилей, в которых в общей сложности находились четыре человека, получивших легкие и тяжелые травмы.

Авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля Ford приготовился совершить левый поворот – в него врезался следовавший за ним BMW, по мнению полиции, ехавший слишком близко к двигавшемуся перед ним автомобилем. В результате Ford оказался на встречной полосе, где в него въехал Peugeot.