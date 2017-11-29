ВИДЕО: Хулиган ехал в Латвию со скоростью 172 км/ч, чтобы купить алкоголь на день рождения родственника

На прошлой неделе полиция задержала 22-летнего молодого человека, ехавшего со скоростью 172 км/ч. По его словам, ему надо было ехать в сторону Икла с такой скоростью, так как необходимо купить алкоголь ко дню рождения родственника.

22 ноября в 15:23 пярнуский партуль на 191 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла остановил автомобиль, двигавшийся со скоростью 172 ± 10 км/ч. Таким образом, дозволенная скорость была превышена примерно на 72 км/ч. Кроме того, отсутствовали знаки, оповещающие, что за рулем — молодой водитель.

Автомобиль был остановлен. За рулем находился 22-летний молодой человек с первичными правами. В ходе беседы с полицией выяснилось, что молодой человек спешил в Икла в алкогольный магазин, чтобы закупиться там к празднику — дню рождения родственника.

Полиция возбудила дело о проступке.