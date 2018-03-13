ВИДЕО: Грубое нарушение ПДД в Тарту: автобус остановился в паре метров от движущегося ж/д состава

В социальной сети распространяется видео из Тарту. Очевидец заснял, городской автобус, который стоит на железнодорожном переезде за опущенным шлагбаумом и в паре метров от железной дороги, по которой движется состав.

По словам полиции, этот переезд — крайне опасен, и водитель автобуса был вынужден решить ситуацию наиболее безопасным способом. По словам тартуского полицейского Рандо Йыэметса, этот железнодорожный переезд — невероятно опасен, поскольку их рядом — целых два. Он добавил: по видео видно, что водитель пытался решить ситуацию, насколько это возможно, и отъехал на максимально безопасное расстояние, чтобы поезд смог проехать.