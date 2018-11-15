ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

Напомним, как развивались события.

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил, что вчера ночью полиция начала операцию по поимке автоугонщиков из Литвы, и есть основания полагать, что один из автомобилей преступников сейчас находится в районе Тарту. ”Поскольку речь может идти об опасных преступниках, следует избегать приближения к этой машине и подозрительным людям, а также не вступать с ними в контакт”, — подчеркнул он.

По состоянию на полдень среды один из предполагаемых преступников был задержан.

Все началось вчера ночью примерно в 2:30. В полицию сообщили, что в Тарту на улице Пяэсукезе во дворе дома бродят подозрительные личности. Не спящий гражданин посчитал, что это могут быть автомобильные воры, и сообщил о происходящем по 112.

Завидев приближающийся патруль, мужчины сбежали. Выяснилось, что им не удалось завести BMW. Также благодаря своевременному вмешательству стражей порядка удалось предотвратить кражу еще двух авто.

В данный момент один из предполагаемых воров задержан. Есть основания полагать, что эти люди причастны к кражам авто и в Пярну.