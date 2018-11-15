15.11.2018, 20:20

ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

 (6)
rus.delfi.ee
EST

Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.

Напомним, как развивались события.

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил, что вчера ночью полиция начала операцию по поимке автоугонщиков из Литвы, и есть основания полагать, что один из автомобилей преступников сейчас находится в районе Тарту. ”Поскольку речь может идти об опасных преступниках, следует избегать приближения к этой машине и подозрительным людям, а также не вступать с ними в контакт”, — подчеркнул он.

По состоянию на полдень среды один из предполагаемых преступников был задержан.

Все началось вчера ночью примерно в 2:30. В полицию сообщили, что в Тарту на улице Пяэсукезе во дворе дома бродят подозрительные личности. Не спящий гражданин посчитал, что это могут быть автомобильные воры, и сообщил о происходящем по 112.

Завидев приближающийся патруль, мужчины сбежали. Выяснилось, что им не удалось завести BMW. Также благодаря своевременному вмешательству стражей порядка удалось предотвратить кражу еще двух авто.

В данный момент один из предполагаемых воров задержан. Есть основания полагать, что эти люди причастны к кражам авто и в Пярну.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее




Аас объяснил, почему ушедший в отставку из-за коррупционного скандала чиновник снова занимает высокую должность

15.11.2018
Руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покинул свой пост из-за коррупционного скандала, но был вскоре принят на должность директора по развитию AS Tallinna Tööstusparkid.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-35% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
113,75 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €

Сергей Безруков: наша история циклично повторяется

15.11.2018
Московский Губернский театр с невероятным успехом сыграл в Таллинне спектакль “Сирано де Бержерак” с Сергеем Безруковым в заглавной роли. В зале был аншлаг — впрочем, для популярнейшего актера вполне привычная история. Что вовсе не тождественно “звездному” самоощущению и поведению: он ценит своего зрителя, не отказывает в интервью и даже согласился обсудить с ведущими программы “Пудра-шоу” перспективы, которые обещает нам тотальная роботизация. А перед началом женской программы на канале ETV+ популярнейший актер дал интервью для портала Delfi.
Подробнее


Бородичу на заметку: тяни-толкай для реверсивного движения

15.11.2018
Первые дни функционирования инновативной организации движения транспорта на ул.Гонсиори в Таллинне должны стать некой "лакмусовой бумажкой" для непривычной для подавляющего большинства водителей схемы. В то же время полосы реверсивного движения действительно имеются в различных странах, особенно в скалистой местности, на островах и т.п. А кое-где пошли дальше и решили создать реверсивные ... автобусы. Читатель Delfi поделился с нами видео необычных транспортных "тяни-толкаев" на острове Мон-Сен-Мишел во Франции, добавив, что они бы как нельзя лучше подошли теперь и для поездок в Ласнамяэ и обратно в центр эстонской столицы. "Как тебе такое, #DenissBorodich? :)", - задается вопросом наш читатель.
Подробнее

В России суд арестовал инспектора, сливавшего добывающим лосося в реке Нарва браконьерам информацию о рейдах

15.11.2018
В Кингисеппском районе Ленинградской области суд арестовал госинспектора рыбохраны, который подозревается в превышении своих должностных полномочий, информирует Gazeta.SPb.
Подробнее

Центробанк: Латвия ещё никогда не была такой богатой, как сейчас

15.11.2018
Народное хозяйство растёт, а благосостояние страны ещё никогда не было таким высоким. Все риски — только внешние, например, "Брекзит". Об этом заявил в интервью Latvijas Radio член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Подробнее

Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее

Как выбрать кошелек для привлечения денег по знаку зодиака

15.11.2018
Считается, что деньги охотнее идут в тот кошелек, цвет которого гармонирует со стихией Знака Зодиака. Выбранный бумажник должен вызывать позитивные эмоции и использоваться постоянно, тогда он никогда не опустеет.
Подробнее