ВИДЕО: Газовые котлы, установленные во времена строительного бума, представляют опасность

”Большинство современных газовых котлов были установлены в 2005-2008, во времена строительного бума, и наша плохая вода, скачки напряжения в электросетях и использованные тогда инструменты являются основными причинами, по которым газовые котлы сейчас представляют опасность”, — сказал Айвар Кальюр. ”К сожалению, вина за несчастные случаи и вызванную ими панику лежит на самих людях, которые больше ценят новый телефон и дорогую машину, чем исправно работающие системы домохозяйства”.

По словам Айвара Кальюра, в сегодняшней панике в какой-то мере виновато и государство. ”Законы и постановления, касающиеся отопления газом, устарели, и их чаще воспринимают, как рекомендации. Установка датчика угарного газа стала обязательной в отапливаемых газом помещениях только с 1-го января этого года. Для страховых компаний эта тема тоже не представляет особого интереса, хотя в определенных случаях компенсируется ремонт или замена сломавшегося необслуживаемого котла — правила пожарной безопасности при этом тщательно соблюдаются”.

”Мы работаем преимущественно в Харьюском уезде, и ситуация в этом регионе меня очень беспокоит: позавчера мы проверили котлы на восьми объектах, и в двух нашли утечки. О вероятности несчастного случая при такой статистике не хочется даже задумываться. Причина, по которой на сегодняшний день происходит так много утечек, очень проста. Раньше для изоляции труб использовали паклю, которая уже рассохлась и стала хрупкой. Кроме того, скачки напряжения повредили автоматику систем. Сейчас все больше утечек обнаруживают с помощью специальной техники — газовщик больше не должен ничего вынюхивать”, — отметил Кальюр.