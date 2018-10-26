26.10.2018, 22:02

ВИДЕО: Газовые котлы, установленные во времена строительного бума, представляют опасность

 (11)
rus.delfi.ee
EST

По словам члена правления Katlaabi OÜ Айвара Кальюра, более 12 лет занимающегося установкой и обслуживанием газовых котлов, сейчас начинается период массовой замены и ремонта котлов, потому что срок эксплуатации оборудования, установленного во времена прошлого строительного бума, подходит к концу, и они представляют собой опасность.

”Большинство современных газовых котлов были установлены в 2005-2008, во времена строительного бума, и наша плохая вода, скачки напряжения в электросетях и использованные тогда инструменты являются основными причинами, по которым газовые котлы сейчас представляют опасность”, — сказал Айвар Кальюр. ”К сожалению, вина за несчастные случаи и вызванную ими панику лежит на самих людях, которые больше ценят новый телефон и дорогую машину, чем исправно работающие системы домохозяйства”.

По словам Айвара Кальюра, в сегодняшней панике в какой-то мере виновато и государство. ”Законы и постановления, касающиеся отопления газом, устарели, и их чаще воспринимают, как рекомендации. Установка датчика угарного газа стала обязательной в отапливаемых газом помещениях только с 1-го января этого года. Для страховых компаний эта тема тоже не представляет особого интереса, хотя в определенных случаях компенсируется ремонт или замена сломавшегося необслуживаемого котла — правила пожарной безопасности при этом тщательно соблюдаются”.

”Мы работаем преимущественно в Харьюском уезде, и ситуация в этом регионе меня очень беспокоит: позавчера мы проверили котлы на восьми объектах, и в двух нашли утечки. О вероятности несчастного случая при такой статистике не хочется даже задумываться. Причина, по которой на сегодняшний день происходит так много утечек, очень проста. Раньше для изоляции труб использовали паклю, которая уже рассохлась и стала хрупкой. Кроме того, скачки напряжения повредили автоматику систем. Сейчас все больше утечек обнаруживают с помощью специальной техники — газовщик больше не должен ничего вынюхивать”, — отметил Кальюр.

”На сегодняшний день очередь на обслуживание котлов длиннее обычного, и время ожидания составляет примерно 4 недели. Наш крупнейший конкурент старается переманить клиентов за счет более короткой очереди, но стоит помнить, что в таком случае прекратится действие 5-летней гарантии, действующей на наше оборудование. Ремонт при необходимости мы можем осуществить, как правило, в тот же или на следующий день”, — сказал Айвар Кальюр.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Караченцева, скандал в ракверской больнице и, вероятно, последний репортаж из Нижних Копли

26.10.2018
В результате продолжительной и мучительной болезни скончался знаменитый актер Николай Караченцев.

В Раквереской больнице гинеколог выгнал пациентку из кабинета, а руководство характеризует его как спокойного человека.

Щемящий сердце репортаж из Нижних Копли, которым совсем недолго осталось жить в их нынешнем виде.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестокого убили

26.10.2018
КаПо не намерена добровольно отказываться от двух квартир, которые по неизвестной причине завещала им убитая в августе прошлого года женщина, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Спартак" проиграл "Йокериту" в овертайме

26.10.2018
В регулярном чемпионате КХЛ финский "Йокерит" победил в овертайме московский "Спартак" - 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0). За ходом матча в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 5800 зрителей. Увлекательный поединок держал публику в напряжении от первой до последней минуты.
Подробнее

Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли

26.10.2018
В конце сентября прошлого года член союза охотников Арнольд Лоос отправился в лес проверять сообщение о браконьерах и оказался убитым. Местные охотники сообщили, что за этим могла стоять семья (отец и три сына), которых давно подозревали в браконьерстве, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
160,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €

Мэр Таллинна призвал главреда "Столицы" аккуратнее высказываться в Facebook. ”Уволить очень трудно”

26.10.2018
Мэр Таллинна Таави Аас заявил, что неоднократно говорил сотрудникам газет столичной мэрии, в том числе и главному редактору "Столицы" Александру Чаплыгину, что никого нельзя оскорблять даже на своей личной странице в социальных сетях, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

ВИДЕО: Газовые котлы, установленные во времена строительного бума, представляют опасность

26.10.2018
По словам члена правления Katlaabi OÜ Айвара Кальюра, более 12 лет занимающегося установкой и обслуживанием газовых котлов, сейчас начинается период массовой замены и ремонта котлов, потому что срок эксплуатации оборудования, установленного во времена прошлого строительного бума, подходит к концу, и они представляют собой опасность.
Подробнее

Не нужно демонизировать помощников полицейских

26.10.2018
В свете готовящихся поправок к Закону о помощниках полицейских, в обществе возникло множество вопросов относительного того, кто такие добровольцы и какие права и обязанности у них имеются. После ДТП с участием помощника полицейского, управлявшего оперативным автомобилем, СМИ особенно негативно отреагировали на произошедшее и, практически поставили общество перед выбором: нужны ли Эстонии добровольцы?
Подробнее

Подвыпивший финн полез выяснять отношения с тренером "Спартака"

26.10.2018
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак", состоявшийся в ледовом холле "Тондираба", был омрачен одним инцидентом. В концовке матча подвыпивший финский болельщик из сектора А4 полез выяснять отношения на скамейку российского клуба с одним из тренеров "Спартака" Игорем Улановым.
Подробнее