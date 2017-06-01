ВИДЕО: Это опасно! Подростки садятся на "хвост" ускоряющегося поезда

В Facebook распространяется видео того, как двое молодых людей садятся на металлический "хвост" отправляющегося с железнодорожной станции Сауэ поезда, он ускоряется и везет их дальше.

Автор видео уточнил Delfi, что речь идет об отправлявшемся во вторник в 15:57 из Сауэ в сторону Таллинна поезде. Молодые люди, по словам автора видео, говорили по-русски.

По словам члена правления Elron Рихо Сеппара, речь идет о совершенно недопустимой и опасной для жизни деятельности. "По данному случаю мы отправили предупреждение всем машинистам и обслуживающему персоналу. При обнаружении опасной деятельности мы также просим помощи и немедленного вмешательства других пассажиров", — подчеркнул Сеппар.

По утверждению представителя Elron, о произошедшем подадут заявление и в полицию. "Подвергавших свою жизнь опасности подростков можно установить при помощи видео наружных камер", — добавил Сеппар.

По словам представителей предприятия, таких случаев с поездами Elron раньше не было.

"Такое необдуманное и рискованное поведение я вижу впервые. Скорости поездов при выходе из Сауэ достигают 120 км/ч, и если при этом молодые люди упадут с прицепного приспособления, то надежды остаться в живых практически нет", — сказал районный старшина Ляэне-Харьюского отделения Март Мерикюлль.

Мерикюлль напоминает, что на железной дороге и поблизости от поездов всяческие шалости опасны и это знание должны повторять как полиция, родители, так и учителя. "Способы получить порцию адреналина есть и другие", — отметил Мерикюлль.

Полиция хочет поговорить с молодыми людьми и предотвратить подобные необдуманные поступки. "Мы будем благодарны за информацию, которая поможет добраться до них", — добавил Мерикюлль.

Информацию можно передать районному полицейскому Тааво Соодла (612 4555, 612 4515 или taavo.soodla@politsei.ee), молодежному полицейскому Марилийз Юузе (612 4516 või mariliis.juuse@politsei.ee) или дежурному Ляэне-Харьюского отделения полиции (612 5710).