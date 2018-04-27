27.04.2018, 15:45

ВИДЕО: Это безумие! Опасная езда на Пирита теэ

 (18)
rus.delfi.ee
EST 1

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как на Пирита теэ автомобиль проносится мимо с других участников движения в бешеной скоростью и пересекает дорогу на красный свет.

Тот же лихач:

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