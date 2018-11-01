ВИДЕО: Эстонцы обчистили ювелирный магазин в Вантаа на 800 000 евро

Как видно на записи камеры видеонаблюдения, в половину четвертого ночи мужчины разбили окно магазина и при помощи веревки забрались внутрь. Также они сбросили вниз сумку, в которую позже сложили добычу.

Всего было украдено ювелирных изделий на сумму 800 000 евро.

Двое мужчин уже были знакомы местной полиции. Подозреваемых задержали в одной из квартир в Вантаа. Там же была найдена сумка с украшениями. Всего было задержано три эстонца, четвертый в силу отсутствия доказательств был отпущен на свободу.