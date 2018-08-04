04.08.2018, 09:04

ВИДЕО: Еще одна стрельба: в Ласнамяэ в мужчину стреляли из пневматики

 (10)
rus.delfi.ee
EST

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину. которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. В то же время на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что полиция получила сообщение о стрельбе из пневматического оружия в пятницу вечером в 22:45.

"Пострадавшего доставили в больницу. Поскольку стрельба происходила из пневматического оружия, его ранения не опасны для жизни. В то же время полиция задержала на месте происшествия другого мужчину, который пришел мешать работе действовавших там блюстителей порядка и угрожал похожим на оружие предметом, который оказался игрушечным оружием", — описал пресс-секретарь.

По его словам, сейчас нет оснований считать, что стрелявший и задержанный угрожавший — одно и то же лицо. Выяснение как личности стрелявшего, так и всех обстоятельств произошедшего продолжается.

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