06.01.2019, 18:35

ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден

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rus.delfi.ee
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MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaid
MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaidFoto: Andres Putting

Муниципальная полиция Таллинна сообщила, что с помощью государственной дороной полиции была установлена личность водителя, который в минувшем ноябре чуть не сбил контролера МУПО.


Сотрудники муниципальной полиции Таллинна занимались рутинной проверкой билетов в трамвае возле остановки "Пабери" на Тартуском шоссе, когда мимо них по пешеходной зоне неожиданно проехал автомобиль, чуть не сбив с ног одного из контролеров.Это было в ноябре, а в январе в МуПо сообщили, что лихач был установлен и наказан.

Найти водителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения и штатной видеокамеры самих чиновников. Дорожная полиция возбудила дело и выяснила, что в этот день за рулем автомобиля находился сын владельца машины – мужчина 1985 года рождения. Он признал свою вину.

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