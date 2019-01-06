ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден



Сотрудники муниципальной полиции Таллинна занимались рутинной проверкой билетов в трамвае возле остановки "Пабери" на Тартуском шоссе, когда мимо них по пешеходной зоне неожиданно проехал автомобиль, чуть не сбив с ног одного из контролеров.Это было в ноябре, а в январе в МуПо сообщили, что лихач был установлен и наказан.

Найти водителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения и штатной видеокамеры самих чиновников. Дорожная полиция возбудила дело и выяснила, что в этот день за рулем автомобиля находился сын владельца машины – мужчина 1985 года рождения. Он признал свою вину.