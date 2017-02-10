ВИДЕО: Единый номер 112 — эффективность, скорость ответа и прочее

В субботу отмечается Общеевропейский День 112. Кроме того, именно 11 февраля 2015 года Эстония перешла на единый номер экстренной помощи 112.

”Эстонский Центр тревоги в качестве отдельного государственного учреждения всячески оправдал себя. Он является хорошим примером того, насколько эффективным и оперативным может быть взаимодействие различных ведомств: скорой, полиции, спасателей”, — сказал в пятницу на пресс-конференции министр внутренних дел Андрес Анвельт.

По словам генерального директора Центра тревоги Янека Лаэва, общественность хорошо приняло перемену. В 2015 году номер 110 вместо единого номера набрало всего 14% звонивших, в прошлом году всего 10%. 93,5% звонков были приняты операторами в течение 10 секунд. 65% звонивших нужна была помощь скорой, 30% — помощь полиции, 5% — спасателей.

”2016 год прошел для нас равномерно, без существенных кризисов, — сказал Лаэв. — Всего было более миллиона звонков. Помощь была выслана в 450 000 случаях. 88% населения довольны работой центра тревоги”.

На видео можно посмотреть всю пресс-конференцию.

