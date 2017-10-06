ВИДЕО: Две ученицы профтеха выясняли отношения при помощи кулаков

Читатель Delfi прислал в редакцию видео: в понедельник возле одного профтеха на Западе Эстонии подрались девочки. Обе — его ученицы.

”Одна из них после этого не ходила в школу несколько дней, с ней и с ее родителями договорились о встрече в начале следующей недели”, — сказала директор этого образовательног оучреждения.

Также, по ее словам, к разрешению проблемы привлечена полиция. Чтобы обстановка в школе нормализовалась, было рорганизовано собрание.

Начальник раплаского полицейского участка Янно Рууз признал, что, к сожалению, насилие и издевательства в школах — часты, но не среди девочек. ”Также нельзя сказать, что это обычное дело и в этой школе”, — добавил он. В интересах следствия Delfi не публикует имена девочек, а также точного месторасположения школы. ”Полиция в курсе конфликта на видео, и при выяснении обстоятельств в ближайшее время решится также и вопрос о заведении дела”, — пообещал Рууз.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.