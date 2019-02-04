ВИДЕО: Депутат от Исамаа чуть не совершил лобовое столкновение

На видео видно, как автомобиль Кокка пытается совершить обгон, не убедившись в опасности маневра. Водитель едущего навстречу автомобиля быстро сворачивает на обочину, что позволяет избежать аварии.

По оценке Гроссберга, депутат занимался за рулем сторонними делами: ”Он не заметил, что впереди машини затормозили, так как один автомобиль хотел совершить поворот налево, и врезался бы сзади в следующий. Довольно опасная ситуация была”.

Кокк подтвердил, что данный случай имел место. ”Автомобили впереди резко затормозили и, чтобы избежать столкновения со стоящим впереди авто, я совершил этот маневр. До торможения скорость составляла около 80 км/ч, но на этом участке дорога очень скользкая и автомобиль не остановился, хотя шины у него новые. Я очень спокойный и аккуратный участник дорожного движения, что могут подтвердить мои пассажиры. Я и сам был шокирован этой ситуацией и рассказал об этом случае на встрече с представителями спасательной службы в этот же день”, — прокомментировал депутат. Утверждения о том, что он занимался сторонними делами во время управления автомобилем, он опроверг.