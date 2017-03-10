ВИДЕО DELFI: Подозреваемый в поджоге супруги беженец взят под стражу

В пятницу суд взял под стражу сирийца, которого подозревают в поджоге своей супруги, в результате чего она получила сильные ожоги и находится в коме.

По словам прокурора Саскии Каськ, результаты расследования дают основания полагать, что он совершил преступление.

Вчера вечером из ласнамяэской квартиры на улице Маяка в больницу доставили молодую женщину с ожогами. По данным Delfi, пострадавшая — военная беженка из Сирии.

На данный момент пока неизвестно, что случилось. У женщины сильные ожоги, ее состояние критическое, поэтому невозможно взять показания.

Не исключено, что женщина сама себя подожгла, или же что с этим преступлением связан ее муж. Известно, что на женщине была легковоспламеняющаяся одежда. Она сама вызвала себе скорую.

В тяжелом состоянии

”Сейчас она пребывает под надзором медиков, находится без сознания в тяжелом состоянии.

Да, она сама вызвала себе скорую. Когда скорая приехала в квартиру, она уже находилась в очень тяжелом состоянии”, — пояснила прокурор Саскиа Каськ. По ее словам, есть основания полагать, что инцидент произошел дома, где в тот момент находились и ее супруг — 19-летний сириец, и их маленький ребенок — 2,5 года.

У полиции есть три версии: это был несчастный случай, попытка самоубийства или преступление. ”Если это преступление, то его мог совершить — то есть, быть поджигателем — только ее молодой супруг”, — добавила прокурор.