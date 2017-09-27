ВИДЕО DELFI: Хозяин сгоревшей в Маарду квартиры подозревает поджог

Во вторник поздно вечером в Маарду на улице Калласмаа горела квартира на втором этаже трехэтажного социального дома. Хозяин квартиры Сергей заявил, что ничего не оставлял на плите. "Проводка после ремонта, все отлично было", — добавил он.

Как выяснил Delfi, местные жители не знали, что случилось. Однако дом имеет плохую славу — одна женщина даже предположила, что там кого-то убили.

Сидевший на улице хозяин сгоревшей квартиры Сергей жалуется, что у него все сгорело в пожаре. Он прожил в квартире 14 лет.

"Может кто поджог. Может кто-то на меня действительно зол", — предположил мужчина.