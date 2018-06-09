ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ: В Пыльтсамаа ночью пылал попавший в аварию автомобиль

Этой ночью, около 2.30, в результате аварии в Пыльтсамаа загорелся автомобиль — пламя объяло его целиком, зафиксировал в своем видеоролике читатель.
TOP НОВОСТИ
СТУДИЯ DELFI | Миру нужна глобальная уборка! Как стать участником Всемирного дня чистоты и где он пройдет
09.06.2018
15 сентября этого года в 150 странах мира впервые пройдет Всемирный день чистоты (World Cleanup Day). Глобальное движение за чистоту выросло из нашей отечественной однодневной общенациональной уборки "Сделаем! Teeme Ära!”. Сегодня в студии DELFI Татьяна Лаврова - человек, который стоял у истоков движения «Сделаем!» в Эстонии, а сейчас занимается подготовкой Всемирного дня чистоты в России.
Снизить зависимость от России: многомиллионный газопровод начали прокладывать из Финляндии в Эстонию по дну моря
09.06.2018
Управлявший трактором 12-летний мальчик опрокинул его — один из пяти пассажиров-детей пострадал
09.06.2018
В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook
08.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Прокуратура пришла к выводу, что погибшая в ДТП на Сааремаа женщина сама выпрыгнула из машины
08.06.2018
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Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
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Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
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Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
BENEFIT AS
Tähtaeg: 15.06.2018
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Juhataja - peadirektori asetäitja
VEETEEDE AMET
Tähtaeg: 14.06.2018
Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить
08.06.2018
Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?
08.06.2018