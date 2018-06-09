09.06.2018, 11:38

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ: В Пыльтсамаа ночью пылал попавший в аварию автомобиль

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rus.delfi.ee
EST 1

Этой ночью, около 2.30, в результате аварии в Пыльтсамаа загорелся автомобиль — пламя объяло его целиком, зафиксировал в своем видеоролике читатель.

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