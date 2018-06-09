ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ: В Пыльтсамаа ночью пылал попавший в аварию автомобиль

Этой ночью, около 2.30, в результате аварии в Пыльтсамаа загорелся автомобиль — пламя объяло его целиком, зафиксировал в своем видеоролике читатель.
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09.06.2018
Мнение читательницы Delfi: в защиту школьных экзаменов и за официальное введение шпаргалок. "Проверка знаний - сейчас не главное на экзаменах"
09.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Снизить зависимость от России: многомиллионный газопровод начали прокладывать из Финляндии в Эстонию по дну моря
09.06.2018
СТУДИЯ DELFI | Миру нужна глобальная уборка! Как стать участником Всемирного дня чистоты и где он пройдет
09.06.2018
15 сентября этого года в 150 странах мира впервые пройдет Всемирный день чистоты (World Cleanup Day). Глобальное движение за чистоту выросло из нашей отечественной однодневной общенациональной уборки "Сделаем! Teeme Ära!”. Сегодня в студии DELFI Татьяна Лаврова - человек, который стоял у истоков движения «Сделаем!» в Эстонии, а сейчас занимается подготовкой Всемирного дня чистоты в России.
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Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
BENEFIT AS
Tähtaeg: 15.06.2018
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Hiiumaa haigla sisearst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
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Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
Управлявший трактором 12-летний мальчик опрокинул его — один из пяти пассажиров-детей пострадал
09.06.2018