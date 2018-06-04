ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.

Читатель Delfi пишет, что видел драку в троллейбусе номер 1. "Двое русских молодых людей кричали, будучи пьяными, и после многократных призывов к порядку было применено насилие". Он описывает, что драчунами были двое мужчин постарше, которые взяли обеспечение порядка в свои руки и выкинули молодых людей из троллейбуса.

"С разбитыми в кровь носами и в осоловелом виде", — описывает читатель "конец" шумевших парней.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг не получал сообщения о драке. "Водитель точно не сообщал, у меня сейчас нет никакой информации".

Обычно такие ситуации, по словам Тооминга, разрешает охранная фирма. "Следует сказать водителю, что такое произошло, и тогда можно вызвать охранную фирму", — прокомментировал Тооминг.

По его словам, нужно было так поступить и в данной ситуации. Водитель не всегда может все заметить сам, и значит надо было ему сказать, что нужно вызвать охранников.