21.06.2018, 20:16

ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

 (21)
rus.delfi.ee
EST

Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.

Перед этим водитель красной Škoda на перекрестке обогнал Mercedes, проехав по обочине. Очевидно, водитель Mercedes разозлился на это. Он ускорился вслед за красной машиной, быстрым рывком проскочил через встречный ряд и отрезал второму автомобилю путь дальше.

Из Mercedes вышел исполненный гнева водитель в пиджаке. Что произошло дальше, смотрите на видео.

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Спасибо за ответы и удачи!
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ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

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Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
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