05.09.2018, 15:50

ВИДЕО читателя Delfi: В Элва подростки забавы ради избивают мужчину

 (30)
rus.delfi.ee
EST 34

Читатель Delfi из Элва сказал, что жестокое поведение молодежи наблюдается не только в Таллинне, но и в других городах, в подтверждение прислав видео.

Tallinn Hockey weekend
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