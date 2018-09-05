ВИДЕО читателя Delfi: В Элва подростки забавы ради избивают мужчину

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Читатель Delfi из Элва сказал, что жестокое поведение молодежи наблюдается не только в Таллинне, но и в других городах, в подтверждение прислав видео.