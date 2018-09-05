ВИДЕО читателя Delfi: В Элва подростки забавы ради избивают мужчину

Читатель Delfi из Элва сказал, что жестокое поведение молодежи наблюдается не только в Таллинне, но и в других городах, в подтверждение прислав видео.
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ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | В Эстонии задержаны двое подозреваемых в государственной измене! Они работали на ГРУ Генштаба России
05.09.2018
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Согласно подозрению, задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Какую информацию теоретически мог "слить" подозреваемый Метсавас? Что интересует Россию в гособороне Эстонии?
05.09.2018
ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле
05.09.2018
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Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 14.09.2018