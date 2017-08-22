ВИДЕО читателя Delfi: Грузоподъемник поднял автомобиль и поехал с ним по встречной полосе

В социальных сетях распространяется видео, снятое в Тарту, на котором с грузоподъемника падает на дорогу свисавший с него автомобиль. Грузоподъемной машине, ехавшей по встречной полосе, пытался перекрыть движение синий фургон.

По словам пресс-секретаря Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюса, в понедельник, в 14:45 в Тарту на улице Равила на территории предприятия грузоподъемная машина подняла легковой автомобиль Volkswagen Golf и выехала с ним на проезжую часть.

Владелец машины пытался перекрыть движение знакомому водителю погрузочной машины, из-за чего легковой автомобиль упал на бок с грузоподъемника на дорогу.

Полиция зафиксировала место происшествия и доставила участников происшествия в отделение для объяснения деталей.

Для выяснения более точных обстоятельств начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса о краже.