ВИДЕО читателя Delfi: Автобус Lux Charter вытесняет с полосы мешающий обгону автомобиль

На присланном читателем видео можно увидеть, как водитель автобуса Lux Charter выполняет действительно опасные маневры, но согласно данным фирмы, это автор видео мешал движению и начал ускорятся, когда автобус совершал обгон.

Видео снято на шоссе Таллинн-Пярну недалеко от виадука Ээсмяэ. Автор видео Ахто удивляется, что в Эстонии до сих пор работают такие водители автобусов: ”Хорошо, что я еще остался жив!”

По его словам, затем автобус совершил еще несколько опасных обгонов грузовиков на участке дороги после Керну, но на камеру это не попало.

Исполнительный директор Lux Charter Яанус Кукк отмечает, что обгоны на шоссе — обычная часть процесса движения и зависит от сотрудничества всех его участников.

”Конечно же, мы не одобряем запечатленную на видео ситуацию, считаем, что наш водитель автобуса мог бы решить ее по-другому. Чтобы движение проходило гладко, свой вклад могут внести все водители, в том числе и давая другим участникам движения возможность совершить безопасный обгон. Мы поговорили с водителем автобуса, он понял свою ошибку, и мы извиняемся перед всем сторонами”, — говорит Кукк.

Он отмечает, что на видео запечатлена лишь кульминация ситуации на дороги и не видно предшествовавшее этому поведение самого автора видео. Кроме того, по словам водителя автобуса, автомобиль ехал на протяжении нескольких километров по левой полосе, которую, согласно Закону о дорожном движении, вне населенных пунктов можно использовать лишь для обгона.

”Периодически автомобиль ускорялся, затем замедлялся и препятствовал плавному движению. Также отмечаем, что когда автобус начал обгонять ехавший впереди автомобиль, то передвигавшийся по левой полосе автомобиль прибавил скорость”, — указывает Кукк.