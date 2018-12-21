21.12.2018, 10:20

ВИДЕО | Читатель: на улице Уус-Садама в центре Таллинна водители регулярно нарушают правила дорожного движения!

 (9)
комментарий полиции
rus.delfi.ee
EST

Читательница прислала Delfi видео, на котором запечатлено, как водители нарушают правила дорожного движения на улице Уус-Садама в центре Таллинна. По ее словам, такую картину там можно наблюдать ежедневно.

"Не так давно неподалеку от улицы Уус-Садама, у D-терминала, начались ремонтные работы, и в связи с этим закрылась улица двухстороннего движения, на данный момент разрешено лишь одностороннее движение в сторону у D-терминала. Так как я живу неподалеку от этой улицы, то ежедневно сталкиваюсь с такой проблемой: водители автомобилей регулярно нарушают правила дорожного движения, которые могут навредить другим автомобилистам на перекрестке", — пишет читатель.

Она отмечает, что водители игнорируют главную дорогу и запрещающие знаки: "И никого это не сдерживает — даже тех у кого категория C-СE — тяжелый груз. Не говоря уже о такси с пассажирами, легковых автомобилях с детьми".

"Прошу обратить внимания патрулям полиции на эту улицу, чтобы предотвратить этот дурной пример — в том числе и для детей, и для будущих водителей, так как я сама сейчас на данном этапе обучения вождения легкового автомобиля", — призывает она.

Ситуацию комментируют руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн:

Благодарим читателя за сообщение, но если кто-то видит массовые нарушения дорожного движения или какой-либо единичный водитель совершает маневры, которые ставят в опасность других участников дорожного движения, то следует об этом сообщить с места происшествия на номер 112. В звонке следует рассказать, что происходит, где, описать ситуацию и суть нарушения, при возможности передать информацию о номере и марке автомобиля, направлении движения и пр. Во время ремонтных и строительных работ могут использоваться временные дорожные знаки, водители должны внимательно следить за такими знаками, придерживаться и временных знаков и использовать в таких случаях не привычный маршрут, а маршрут, обозначенный временными знаками о перенаправлении движения. Наш патруль проверит данный участок.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии