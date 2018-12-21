ВИДЕО | Читатель: на улице Уус-Садама в центре Таллинна водители регулярно нарушают правила дорожного движения!

"Не так давно неподалеку от улицы Уус-Садама, у D-терминала, начались ремонтные работы, и в связи с этим закрылась улица двухстороннего движения, на данный момент разрешено лишь одностороннее движение в сторону у D-терминала. Так как я живу неподалеку от этой улицы, то ежедневно сталкиваюсь с такой проблемой: водители автомобилей регулярно нарушают правила дорожного движения, которые могут навредить другим автомобилистам на перекрестке", — пишет читатель.

Она отмечает, что водители игнорируют главную дорогу и запрещающие знаки: "И никого это не сдерживает — даже тех у кого категория C-СE — тяжелый груз. Не говоря уже о такси с пассажирами, легковых автомобилях с детьми".

"Прошу обратить внимание патрулям полиции на эту улицу, чтобы предотвратить этот дурной пример — в том числе и для детей, и для будущих водителей, так как я сама сейчас на данном этапе обучения вождения легкового автомобиля", — призывает она.

Ситуацию комментируют руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн: