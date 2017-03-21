ВИДЕО: Буянивший в конторе SEB мужчина причинил ущерб примерно на 20 000 евро

Мужчина, который в выходные разбил топором окно контора банка SEB в центре Таллинна и после этого буянил в здании, причинил ущерб на сумму более 20 000 евро. Что с мужчиной будет дальше, выяснится после психиатрической экспертизы.

В субботу утром в 8:15 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на улице Торнимяэ мужчина разбил оконное стекло и расположенный в здании терминал и компьютеры.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали агрессивного 53-летнего мужчину и доставили его в отделение. К сегодняшнему дню известно, что мужчина ранее неоднократно находился на психиатрическом лечении.

"Постановлением суда к нему применили 40 дней принудительного лечения и в течение этого времени ему проведут психиатрическую экспертизу. После этого можно будет принять решение относительно дальнейшего хода производства", — пояснил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.

Ранее мужчина не наказывался.

По первоначальным оценка, мужчина причинил ущерб на пару десятков тысяч евро. Руководитель по коммуникациям SEB Эвелин Аллас, комментируя случившееся, сказала, что контора приведена в порядок и в понедельник контора открылась как обычно.