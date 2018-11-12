ВИДЕО: Большая погоня! Нарушитель скрывался от полицейских на машине, потом бегом и был схвачен в трамвае

Патрульный полицейский Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сообщил Delfi, что сегодня около 20.00 полицейский патруль заметил на перекрестке Колде пуйестеэ и улицы Сыле автомобиль Mercedes-Benz, проехавший на красный свет, уклоняясь на встречную полосу.

Полицейские дали сигнал водителю, призвав остановиться, но он его проигнорировал.

Бяренсон рассказывает, что затем Mercedes набрал скорость, поехал в сторону центра, а потом — к Балтийскому вокзалу. На Раннамяэ теэ он врезался в остановившийся перед светофором Mitsubishi. Водитель и пассажир выскочили из автомобиля Mercedes и стали убегать. Пробежав по зеленой зоне Пыхья пуйестеэ в направлении Балтийского вокзала, водитель заскочил в стоявший на остановке трамвай, где его и настигли полицейские.

Задержанный — 20-летний мужчина, у которого отсутствуют права на необходимую категорию. Ответить ему придется не только за это, но и за игнорирование сигнала об остановке и за совершение ДТП.