ВИДЕО: Более 1000 представляющих культурную ценность марок попытался вывезти из Беларуси гражданин Эстонии

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси

В пункте пропуска ”Григоровщина” сотрудники Витебской таможни при проведении таможенного контроля микроавтобуса RENAULT MASTER, следующего на выезд из Беларуси, обнаружили в личных вещах пассажира около 2500 единиц почтовых марок и конвертов с наклеенными марками.

Обнаруженные марки были изъяты и направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. Согласно заключению эксперта из представленных на исследование порядка 2500 единиц объектов к категории культурных ценностей относятся более 1000 почтовых марок и 10 конвертов. Данные предметы созданы более 100 лет назад. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 25 тысяч белорусских рублей (примерно 10300 евро).

По данному факту Витебской таможней проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.