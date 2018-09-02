ВИДЕО: Близ Юри водитель-гонщик несется быстрее ветра

Читатель прислал в редакцию видео: на перекрестке в Юри водитель несется, нарушая правила ПДД.
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Читатель прислал в редакцию видео: на перекрестке в Юри водитель несется, нарушая правила ПДД.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
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Küttelahenduste ja sise- ning välisvalgustuse vald…
ONNINEN (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
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