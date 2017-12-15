ВИДЕО: Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска

Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Республики Беларусь.

Нарушителя границы задержали вечером 13 декабря в пункте пропуска "Берестовица". "Выяснилось, что 45-летний гражданин Эстонии добрался до сопредельного польского пункта пропуска "Бобровники" автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство.

Судя по багажу, времени на сборы у него практически не было: с собой мужчина взял только солидную сумму денег в различных валютах, а также стограммовый слиток золота", — рассказали в ГПК.

Со слов мужчины, при оформлении на сопредельной стороне польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске. По этой причине гражданин Эстонии, опасаясь за свою свободу, решил не дожидаться оформления и скрыться от польских стражей границы на белорусской территории. Далеко уйти ему не удалось: на белорусской стороне пограннаряд задержал беглеца.

За нарушение госграницы в отношении мужчины начат административный процесс. Устанавливается личность задержанного, документы которого остались в Польше, проводится проверка его причастности к другим правонарушениям, добавили в ГПК.