ВИДЕО: Банда эстонцев ограбила ювелирный магазин на юге Испании

В распоряжении испанского издания La Voz de Cádiz оказались кадры с камеры наружного наблюдения, на которых запечатлено ограбление ювелирного магазина в городе Кадис в апреле прошлого года. В качестве одного из подозреваемых по этому делу задержан эстонец.

Преступникам удалось скрыться, но позже 43-летний подозреваемый Тамур А. был задержан в Финляндии, где работал сантехником. Сейчас мужчина находится в тюрьме предварительного следствия Эль Пуэрто. Суд над ним должен был начаться 22 сентября, но был отложен из-за отсутствия переводчика с эстонского. Следующее заседание состоится в начале ноября.

Примечательно, что мужчина использовал имя гражданина Эстонии Руслана О., который несколькими месяцами ранее заявил о краже удостоверения личности. В связи с этим Тамур А. обвиняется еще и в использовании ложного документа.

Задержанию остальных подозреваемых, по данным издания, препятствует отсутствие между Испанией и Эстонией договора об обмене личными данными.