16.01.2018, 08:20

ВИДЕО: Автомобиль с логотипом Свободной партии совершает опасный маневр


rus.delfi.ee
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Читатель Delfi прислал в редакцию запись с видеорегистратора, на которой видно, как на Пярнуском шоссе в Таллинне автомобиль Dacia Duster с логотипом Свободной партии так неожиданно ”выскакивает” перед другим автомобилем, что его водитель едва успевает затормозить.

По словам советника по связям с общественностью партии Ингелдрин Ауг, данная машина действительно находится в пользовании Свободной партии и принадлежит руководителю округа, но в пятницу вечером, когда и произошел инцидент, за рулем находился его родственник.

”Хотя мы и поощряем смелые маневры со стороны членов Свободной партии в политике, чтобы совершить столь необходимую смену курса, но мы ни в коем случае не относимся толерантно к рисковому поведению на дорогах”, — сказала она и добавила, что они передадут информацию пользователю данной машины.

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