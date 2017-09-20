ВИДЕО: Автомобиль с эстонскими номерами шокировал норвежца опасным маневром

В воскресенье 65-летний Рейдар Свалхейм заснял на участке трассы E39 в Согн-ог-Фьюране в Норвегии автомобиль с эстонскими номерами, совершающий опасный обгон.

Водитель вилял от одного края дороги к другому, после чего обогнал едущие впереди машины, пишет издание ABC Nyheter. Видео можно посмотреть здесь.

”Ужасно страшно видеть водителей с таким отношением. Что им приходят в голову подобные вещи. Автомобиль из Эстонии и страшно, что они могут ездить так по незнакомым дорогам. Мы, норвежцы, видели в интернете видео с российских дорог, но то же самое происходит в Норвегии. Страшно, что кто-то может настолько не думать о последствиях”, — прокомментировал очевидец.

”Это опасный обгон, результатом которого в качестве исходного пункта может стать временное изъятие прав. Этот водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Мы более подробно изучим приметы автомобиля и водителя и посмотрим, сможем ли что-то сделать, принимая во внимание, что это иностранная машина”, — сказал представитель полиции Норвегии, отметив, что в их распоряжении находится регистрационный номер нарушителя.